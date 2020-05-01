وزارة الصحة: إصابة بين ركاب طائرة لندن وإصابتين بين ركاب طائرة قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه "تم التأكد من تسجيل حالة إصابة إيجابية بكورونا من بين الركاب الـ155 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت أمس من لندن. كما تم تسجيل حالتين إجابيتين مصابتين من بين الركاب الـ149 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت أمس من قطر".
وأكدت الوزارة أنه "سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علمًا أنه ستتم متابعتهم يوميًا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري. أما الرحلات التي وصلت من نيجيريا (143 راكبًا) واسطنبول (137 راكبًا) ومسقط (83 راكبًا) وبغداد (115 راكبًا) فلم تسجل على متنها أي إصابات وأتت نتائج كل الفحوصات سلبية".
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