مسيرة لناشطي "صيدا تنتفض" بمناسبة عيد العمال

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، انه لمناسبة ​عيد العمال​ الذي يصادف الاول من أيار، نظم ناشطو حراك "صيدا تنتفض"، تجمعا شعبيا في "ساحة الثورة"، عند "تقاطع ايليا"، تحت شعار "في عيد العمال الأحرار، لنرفع الصوت عاليا ضد الغلاء وضد القهر والجوع وضد كل الفاسدين"، وهو الاول منذ بدء أزمة "​كورونا​"، حيث أعلن الناشطون تجميده وتوجيه الاهتمام الى المساعدة في تخفيف تداعياته السلبية على العائلات الفقيرة والمتعففة.

والقى رئيس اتحاد النقابات المستقلة في صيدا و​الجنوب​ محيي الدين معتوق كلمة باسم "الحراك"، فاعتبر ان حكومة الرئيس ​حسان دياب​ استغلت وباء كورونا و​الحجر المنزلي​ وغياب التحركات عن الساحات للاستمرار باتباع ذات ​سياسة​ الحكومات السابقة في الاذلال والافقار المرفوضة من الشعب الذي تحرك ورفضها في تشرين الاول والذي عددها بقضاء مستقل، محاكمة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة وقانون عصري يلبي طموحات ال​لبنان​يين.

واضاف: نعلن من "ساحة الثورة" في صيدا، عن عودتنا الى الساحة في المدينة وكل الساحات في لبنان حتى تحقق مطالبنا كمقدمة للانتقال بلبنان من دولة المزارع والمحسوبيات والزبانية الى دولة المؤسسات والعدالة التي تؤمن العيش الكريم لمواطنيها.

وطالب الناشط علي الابريق، باطلاق سراح الناشطين الموقوفين لدى ​الاجهزة الامنية​، مؤكدا ان حراك صيدا سيبقى حريصا على سلمية تحركاته والتعبير بديمقراطية عن موقفه، بعيدا عن اي تعد على الاملاك العامة او الخاصة.