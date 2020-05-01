المراد: خطة الحكومة لحظت استثناء أصول صناديق النقابات المهنية من إعادة الهيكلة

أعلن نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​ أن "خطة الإصلاح المالية التي أقرتها ​الحكومة​ قد لحظت بوضوحٍ المحافظة على أصول صناديق النقابات المهنية، وإستثنائها من تدابير إعادة الهيكلة المالية كافة التي تلحظها الخطة المذكورة".

ولفتت الى "عقد نقباء ​المهن الحرة​ ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون، إجتماعات عدة فيما بينهم، ومن ثم في ​السرايا الحكومية​ بتاريخ 16/4/2020، مع رئيس الحكومة ​حسان دياب​، وعدد من الوزراء، حيث تم إبلاغهم رفضهم المطلق للمس بهذه الصناديق ذات الطابع الإجتماعي والتعاضدي، والجهود أثمرت، إذ أن خطة الإصلاح المالية التي أقرتها الحكومة في 30/4/2020، قد لحظت بوضوح المحافظة على أصول صناديق النقابات المهنية، وإستثناءها من تدابير إعادة الهيكلة المالية كافة التي تلحظها الخطة المذكورة".