رابطة أساتذة التعليم الثانوي: الشهادة الرسمية هوية وطنية

أكدت ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي، في اجتماع إلكتروني، على "أهمية الحفاظ على الشهادة الرسمية لأنها الهوية الوطنية وعلينا الحفاظ عليها"، رافضة "الحلول التي ترمي إلى إلغاء مواد من المنهاج، لما لذلك من نتائج سلبية ستظهر لاحقا"، داعية الى "اعتماد إلغاء محاور من المواد واعتماد أسئلة اختيارية كحل قابل للتطبيق يساعد ​الطلاب​ في اجتياز الامتحانات بمرونة".

ولفتت الى "ضرورة وقف التعلم عن بعد والذي أرهق الأساتذة في ظل مشاركة معدومة من الطلاب".