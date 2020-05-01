أكدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في اجتماع إلكتروني، على "أهمية الحفاظ على الشهادة الرسمية لأنها الهوية الوطنية وعلينا الحفاظ عليها"، رافضة "الحلول التي ترمي إلى إلغاء مواد من المنهاج، لما لذلك من نتائج سلبية ستظهر لاحقا"، داعية الى "اعتماد إلغاء محاور من المواد واعتماد أسئلة اختيارية كحل قابل للتطبيق يساعد الطلاب في اجتياز الامتحانات بمرونة".
ولفتت الى "ضرورة وقف التعلم عن بعد والذي أرهق الأساتذة في ظل مشاركة معدومة من الطلاب".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة أساتذة التعليم الثانوي: الشهادة الرسمية هوية وطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.