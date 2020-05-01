سعد باعتصام القياعة: على السلطة تأمين الامن الاجتماعي الغذائي المعيشي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه لمناسبة الاول من ايار عيد ​العمال​، نظم ​التنظيم الشعبي الناصري​ واللجنة الشعبية في منطقة "القياعة"، اعتصاما سلميا في ساحة الحي، تحت شعار لمواهة غلاء الاسعار وانهيار قيمة الليرة الشرائية ورفضا لسياسات الافقار والتجويع، وليكن صوتنا عاليا ليصل الى كل المسؤولين".

وقد شارك الامين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​اسامة سعد​، في الاعتصام وألقى كلمة حيا فيها العمال في عيدهم، معتبرا انه يأتي في ظروف صعبة وسيئة للغاية، قائلا "ان شاء الله تتجه الامور نحو الأفضل بفضل نضالنا المتواصل من أجل إستعادة كل الحقوق، فالشعب يمر بأزمة معيشية خانقة وصلت الى حد عدم قدرة الناس على تأمين مستلزمات ​الحياة​ ولا الغذاء نتيجة ​ارتفاع الاسعار​ الجنوني وانهيار ​الليرة اللبنانية​".

وأكد سعد أنه "نحن امام اوضاع صعبة واجراءات اتخذتها ​السلطة​ من اجل حماية المجتمع من وباء "​كورونا​" حتى لا يتفشى ويهدد حياة الناس، ولكنها مسؤولة عن اتخاذ اجراءات لتأمين الامن الاجتماعي والغذائي والمعيشي للناس ايضا"، مؤكدا ان "السلطة مسؤولة عن تأمين الامان الامني، لا نريد لبلدنا ان يذهب الى الفوضى او الانهيار الامني، بعدما شهدنا الانهيار المالي والاقتصادي، والان نرى الانفجار الاجتماعي، وله تداعيات خطيرة وفوضوية وعشوائية، لذلك نحن نحمل السلطة المسؤولية عن اي انهيار أمني وعليها ان تتحمل المسؤولية".