توتر في بلدة علي النهري وإحراق سيارتين بعد مقتل شخصين اثر اشكال عائلي

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "إحراق سيارتين وجزء من منزل محمد أحمد مصطفى عباس في بلدة ​علي النهري​، ردا على مقتل عباس أسعد عباس ووالدته عليا حسن عباس وإصابة شقيقته زينب، وأن البلدة تشهد حالة من التوتر والقلق، في ظل انتشار كثيف لعناصر ​الجيش​ داخل البلدة وأمام ​مستشفى رياق​ حيث تخضع الجريحة زينب عباس ل​عملية جراحية​ وحالتها حرجة.

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