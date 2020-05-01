هنأ أمين سر جمعية تجار طرابلس رئيس رابطة الجامعيين في الشمال غسان الحسامي العمال في عيدهم، مشيراً الى "ضرورة توحيد الموقف عبر ورقة عمل في إطار الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي تتضمن جملة عناوين، منها على سبيل المثال لا الحصر، كيفية معالجة الدين العام، الإنماء المتوازن، الضمان الإجتماعي، الصحة والدواء والإستشفاء، ضمان الشيخوخة، إصلاح وعدالة ضريبية، التربية والتعليم، حل أزمة الكهرباء والمياه، قانون الإيجارات، تحديث القوانين لجذب الإستثمارات ودعوة رؤوس الأموال اللبنانية الى العودة بعد أن هربت الى الخارج، وبالتالي خلق فرص عمل والحد من أزمة الهجرة، إعتماد نهج يرعى إقتصادا إنتاجيا وليس ريعيا".
وشدد الحسامي على "ضرورة الحصول على دولة الإدارة والمؤسسات والأنظمة والقوانين، ودولة في خدمة المواطن والإنسان وليس دولة المحسوبيات أو المناطقية أو الطائفة أو المذهب أو الأحزاب، ولذلك، ينبغي أن نكون شركاء حقيقيين في صناعة القرار وأن نضع معا والدولة اللبنانية خطة النهوض، علنا نستطيع أن نزرع في النفوس الطمأنينة المرجوة التي قد تبشرنا بأن مستقبل أبنائنا واعد وأفضل من أيامنا".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية تجار طرابلس تهنئ بعيد العمال: نريد دولة المؤسسات لا دولة المحسوبيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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