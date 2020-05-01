جمعية تجار طرابلس تهنئ بعيد العمال: نريد دولة المؤسسات لا دولة المحسوبيات

هنأ أمين سر ​جمعية تجار طرابلس​ رئيس رابطة الجامعيين في ​الشمال​ غسان الحسامي ​العمال​ في عيدهم، مشيراً الى "ضرورة توحيد الموقف عبر ورقة عمل في إطار الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي تتضمن جملة عناوين، منها على سبيل المثال لا الحصر، كيفية معالجة ​الدين العام​، الإنماء المتوازن، ​الضمان​ الإجتماعي، ​الصحة​ و​الدواء​ والإستشفاء، ضمان ​الشيخوخة​، إصلاح وعدالة ضريبية، التربية والتعليم، حل ​أزمة الكهرباء​ و​المياه​، ​قانون الإيجارات​، تحديث القوانين لجذب الإستثمارات ودعوة رؤوس الأموال اللبنانية الى العودة بعد أن هربت الى الخارج، وبالتالي خلق فرص عمل والحد من أزمة ​الهجرة​، إعتماد نهج يرعى إقتصادا إنتاجيا وليس ريعيا".

وشدد الحسامي على "ضرورة الحصول على دولة الإدارة والمؤسسات والأنظمة والقوانين، ودولة في خدمة المواطن و​الإنسان​ وليس دولة المحسوبيات أو المناطقية أو الطائفة أو المذهب أو الأحزاب، ولذلك، ينبغي أن نكون شركاء حقيقيين في صناعة القرار وأن نضع معا و​الدولة اللبنانية​ خطة النهوض، علنا نستطيع أن نزرع في النفوس الطمأنينة المرجوة التي قد تبشرنا بأن مستقبل أبنائنا واعد وأفضل من أيامنا".