البزري يُثني على جهود مستشفى صيدا الحكومي في الكشف المبكر على الكورونا

زار رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ بزيارة ​مستشفى صيدا الحكومي​، حيث التقى مديرها احمد الصمدي وطاقمها الطبي والتمريضي، وجال على أعمال التحديث والتطوير التي يشهدُها ​المستشفى الحكومي​، مشدداً على أهمية هذه الأشغال ومواصفاتها العالية، معتبراً أن ما حدث من إضافاتٍ وتطوير يُعتبر خطوة هامة على الصعيد الإستشفائي في ​مدينة صيدا​.

كما توجه البزري بالشكر الى طاقم المستشفى التمريضي والطبي لحملة فحوصات PCR التي أجروها في مدينة صيدا وفي عددٍ من المدن والبلدات المحيطة بصيدا والتي ناهزت الـ 650 فحص أنجزوها على اللبنانيين و​الفلسطينيين​ وكانت نتائجها مشجعة. مؤكداً أن الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى سيقوم بمزيدٍ من الفحوصات الإستقصائية للكشف على ​الكورونا​ وستشمل مزيداً من البلدات والقرى المحيطة بصيدا إضافة الى المدينة نفسها.

