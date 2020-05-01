الفرد رياشي: على سعد الحريري أن يرتاح

طالب الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​، رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ "أن يرتاح، و ذلك أنه يمثل عنوانا لمراحل الفشل الذريع كما للتسويات والتحالفات المتناقضة".

وأكد رياشي أنه "و في الان نفسه فأن الحكومة الحالية لا تتمتع بالرؤية و لن تتمكن من اجتراع الحلول الجذرية وهي تقع ضمن نفوذ ​حزب الله​ ولو كانت "انشط" ببعض النواحي من سابقتها".