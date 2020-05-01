الفرد رياشي: على سعد الحريري أن يرتاح

طالب الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري "أن يرتاح، و ذلك أنه يمثل عنوانا لمراحل الفشل الذريع كما للتسويات والتحالفات المتناقضة".
وأكد رياشي أنه "و في الان نفسه فأن الحكومة الحالية لا تتمتع بالرؤية و لن تتمكن من اجتراع الحلول الجذرية وهي تقع ضمن نفوذ حزب الله ولو كانت "انشط" ببعض النواحي من سابقتها".
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