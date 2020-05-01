أعلن رئيس مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي الدكتور جلال حيدر في بيان، أنه "بالتنسيق مع طبابة الاقضية التابعة لها في صيدا وصور وجزين، واستنادا الى عملية متابعة أوضاع الحالات الإيجابية لكوفيد 19 المستجد وتقصي المخالطين لها في القرى والبلدات الجنوبية الواقعة ضمن نطاقها بالتعاون مع البلديات والصليب الاحمر، تم شفاء أربع حالات إيجابية من أصل 12 في قضاء صيدا، وذلك بعد التثبت مخبريا من تعافيهم، وكذلك على مستوى قضاء صور وصل عدد حالات الشفاء إلى أربعة من اصل 10" .
أما في قضاء جزين فأكد حيدر "تسجيل الشفاء التام للحالة الوحيدة التي كان أعلن عنها قبل أيام، وبهذا يصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الاقضية الثلاثة تسعة من اصل 23"، مشيرا إلى "استمرار متابعة أوضاع الحالات الأخرى المتبقية حتى انقضاء مدة حجرها الصحي اللازم لإجراء الفحوصات المخبرية لها لاحقا والتأكد من شفائها الكامل" .
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الصحة جنوباً: تسع حالات شفاء من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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