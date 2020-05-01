مصلحة الصحة جنوباً: تسع حالات شفاء من فيروس كورونا

أعلن رئيس مصلحة الصحة في محافظة ​لبنان​ الجنوبي الدكتور جلال حيدر في بيان، أنه "بالتنسيق مع طبابة الاقضية التابعة لها في صيدا وصور وجزين، واستنادا الى عملية متابعة أوضاع ال​حالات​ الإيجابية ل​كوفيد 19​ المستجد وتقصي المخالطين لها في القرى والبلدات الجنوبية الواقعة ضمن نطاقها بالتعاون مع ​البلديات​ و​الصليب الاحمر​، تم شفاء أربع حالات إيجابية من أصل 12 في ​قضاء صيدا​، وذلك بعد التثبت مخبريا من تعافيهم، وكذلك على مستوى ​قضاء صور​ وصل عدد حالات الشفاء إلى أربعة من اصل 10" .

أما في ​قضاء جزين​ فأكد حيدر "تسجيل الشفاء التام للحالة الوحيدة التي كان أعلن عنها قبل أيام، وبهذا يصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الاقضية الثلاثة تسعة من اصل 23"، مشيرا إلى "استمرار متابعة أوضاع الحالات الأخرى المتبقية حتى انقضاء مدة حجرها الصحي اللازم لإجراء الفحوصات المخبرية لها لاحقا والتأكد من شفائها الكامل" .