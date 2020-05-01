أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، ان "تبني الحكومة اللبنانية خطة اقتصادية وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي قرار مهم"، مشيرة الى انه من "الضروري الآن للبنانيين هو تطبيق الإصلاحات لتمكين البلاد من التعافي".
وشدد الخارجية الفرنسية على "ضرورة إبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والتوتر الإقليمي".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية: تبني الحكومة خطة اقتصادية وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي قرار مهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.