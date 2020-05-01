الخارجية الفرنسية: تبني الحكومة خطة اقتصادية وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي قرار مهم

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، ان "تبني ​الحكومة اللبنانية​ خطة اقتصادية وطلب مساعدة ​صندوق النقد الدولي​ قرار مهم"، مشيرة الى انه من "الضروري الآن للبنانيين هو تطبيق الإصلاحات لتمكين البلاد من التعافي".

وشدد الخارجية الفرنسية على "ضرورة إبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والتوتر الإقليمي".

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