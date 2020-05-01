أشار وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، بمناسبة عيد العمّال، إلى أن "أصعب الظروف وأشدّها قهراً تترافق السنة مع عيدكم؛ هذا العيد الذي يعني لنا جميعاً الكثير؛ تقدمت بخطة عن الاعفاءات الضريبية تهدف اولاً للمحافظة عليكم ولابقائكم في وظائفكم، ويجري العمل على اقرارها، وكل عامٍ وكلّ عاملة وعاملٍ بألف خير".
ووجه في تصريحه الذي نشره على وسائل التواصل الإجتماعي، "تحية من القلب إلى ذوي الحاجات الخاصّة العمّال، فأنتم مثال للصمود الحقيقي ورمز للإصرار والعزم والتضحية في سبيل الإستمرار والنجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر المشرفية: نعمل لإقرار خطتنا للاعفاءات الضريبية للمحافظة على العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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