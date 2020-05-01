المشرفية: نعمل لإقرار خطتنا للاعفاءات الضريبية للمحافظة على العمال

أشار وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية​، بمناسبة عيد العمّال، إلى أن "أصعب الظروف وأشدّها قهراً تترافق السنة مع عيدكم؛ هذا العيد الذي يعني لنا جميعاً الكثير؛‬ تقدمت بخطة عن الاعفاءات الضريبية تهدف اولاً للمحافظة عليكم ولابقائكم في وظائفكم، ويجري العمل على اقرارها، وكل عامٍ وكلّ عاملة وعاملٍ بألف خير". ‬

‫ووجه في تصريحه الذي نشره على وسائل التواصل الإجتماعي، "تحية من القلب إلى ذوي الحاجات الخاصّة العمّال، فأنتم مثال للصمود الحقيقي ورمز للإصرار والعزم والتضحية في سبيل الإستمرار والنجاح".