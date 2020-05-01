وليد جنبلاط يقدم مساهمة مالية إلى الأيتام الإسلامية في إقليم الخروب

سلم عضو "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، مدير "مجمع ​إقليم الخروب​ للرعاية والتنمية ـ دار الأيتام الإسلامية" ​محمد حمية​، مساهمة مالية مقدمة من رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، وذلك في حضور وكيل داخلية إقليم الخروب في الحزب بلال قاسم. بدوره شكر حمية لجنبلاط "وقوفه الدائم بجانب المجمع، وحرصه على تقديم ما يلزم، منذ تأسيسه في إقليم الخروب". إضغط للمزيد

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