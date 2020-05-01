الصحة المغربية: 106 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ عن "تسجيل البلاد 106 إصابات مؤكدة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4529 حالة"، مشيرة الى ان "عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، بلغ أكثر من 31 ألف حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

ولفتت الوزارة الى انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة، وتم تسجيل 71 حالة شفاء جديدة خلال الفترة ذاتها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1055 حالة".