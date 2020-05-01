أعلن المتحدث باسم وزارة صحة السعودية محمد العبد العالي، عن "تسجيل السعودية ارتفاعا كبيرا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1344 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 24097 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين".
واشار العالي الى ان "هذا الرقم إلى تراجع طفيف للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية الثلاثاء 1266 حالة، والأربعاء 1325، والخميس 1351، وهو المعدل الذي يعد قياسيا حتى الآن"، موضحاً ان "عدد المرضى من الحالات الحرجة يبلغ الآن 117 شخصاً وهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.