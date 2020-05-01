الصحة السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة​ صحة ​السعودية​ محمد العبد العالي، عن "تسجيل السعودية ارتفاعا كبيرا جديدا للإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ بواقع 1344 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 24097 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين".

واشار العالي الى ان "هذا الرقم إلى تراجع طفيف للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية الثلاثاء 1266 حالة، والأربعاء 1325، والخميس 1351، وهو المعدل الذي يعد قياسيا حتى الآن"، موضحاً ان "عدد المرضى من الحالات الحرجة يبلغ الآن 117 شخصاً وهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة ب​المستشفيات​".