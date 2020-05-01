أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ان "رفع إجراءات العزل العام في 11 ايار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وهناك عدة مراحل، و11 ايار واحد منها".
وشدد ماكرون الى ان "المدارس ستفتح تدريجيا بفرنسا اعتبارا من 11 ايار، وسيكون بالإمكان استئناف الأنشطة التجارية والأعمال بعدما ظل سكان البلاد، البالغ عددهم 67 مليون نسمة، في العزل منذ منتصف شهر مارس الماضي، والحكومة مستعدة للإبطاء من عملية رفع العزل أو حتى إلغائها إذا ارتفعت معدلات الإصابة بوضوح، مع تقسيم المناطق الإدارية إلى مناطق "حمراء" وأخرى "خضراء".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: الحياة لن تعود لطبيعتها بعد رفع إجراءات العزل في 11 ايار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.