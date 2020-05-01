ماكرون: الحياة لن تعود لطبيعتها بعد رفع إجراءات العزل في 11 ايار

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، ان "رفع إجراءات العزل العام في 11 ايار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه ​فرنسا​ للخروج من ​الأزمة​ التي نجمت عن تفشي ​فيروس كورونا​، وهناك عدة مراحل، و11 ايار واحد منها".

وشدد ماكرون الى ان "​المدارس​ ستفتح تدريجيا بفرنسا اعتبارا من 11 ايار، وسيكون بالإمكان استئناف الأنشطة التجارية والأعمال بعدما ظل سكان البلاد، البالغ عددهم 67 مليون نسمة، في العزل منذ منتصف شهر مارس الماضي، و​الحكومة​ مستعدة للإبطاء من عملية رفع العزل أو حتى إلغائها إذا ارتفعت معدلات الإصابة بوضوح، مع تقسيم المناطق الإدارية إلى مناطق "حمراء" وأخرى "خضراء".