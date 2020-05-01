أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه "لا توجد لدى بلاده "أدلة قوية" على أن فيروس كورونا نشأ في مختبر معهد ووهان في الصين، والبيانات التي لدينا لا تعطي سببا كافياً للاعتقاد بأن هذا المختبر في ووهان هو مصدر محتمل للفيروس، وأستراليا لم تر أدلة دامغة على أن الفيروس نشأ في المعهد".
وشدد موريسون الى ان "بلاده تدعم إجراء تحقيق مستقل في آلية تفشي المرض، حتى يتمكن المجتمع الدولي من اكتشاف كيفية حدوث التفشي بالضبط، ونحن نعلم أنها بدأت في الصين، ونعلم أنها بدأت في ووهان، والسيناريو الأكثر ترجيحا يدور حول أسواق المأكولات والكائنات البحرية، هذه مسألة يجب تقييمها بدقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الأسترالي: ليس لدينا أدلة قوية على أن كورونا نشأ بمعهد ووهان بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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