رئيس الوزراء الأسترالي: ليس لدينا أدلة قوية على أن كورونا نشأ بمعهد ووهان بالصين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، إنه "لا توجد لدى بلاده "أدلة قوية" على أن ​فيروس كورونا​ نشأ في مختبر معهد ​ووهان​ في ​الصين​، والبيانات التي لدينا لا تعطي سببا كافياً للاعتقاد بأن هذا المختبر في ووهان هو مصدر محتمل للفيروس، و​أستراليا​ لم تر أدلة دامغة على أن الفيروس نشأ في المعهد".

وشدد موريسون الى ان "بلاده تدعم إجراء ​تحقيق​ مستقل في آلية تفشي المرض، حتى يتمكن ​المجتمع الدولي​ من اكتشاف كيفية حدوث التفشي بالضبط، ونحن نعلم أنها بدأت في الصين، ونعلم أنها بدأت في ووهان، والسيناريو الأكثر ترجيحا يدور حول أسواق المأكولات والكائنات البحرية، هذه مسألة يجب تقييمها بدقة".