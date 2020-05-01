شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد العمال.. تعرف على أبرز إجراءات الدولة لدعم أصحاب العمل أثر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الدولة المصرية، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إجراءات للحد من تضرر أصحاب الأعمال بالدولة من تبعات أزمة فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص الدولة على حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال لمنع التوجهات التى يمكن أن يتخذها البعض فى التسريح أو تقليل الرواتب .

ونرصد أبرز هذه الإجراءات :

- توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

- اعلان البنك المركزي المصري مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عاماً.

- مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الافراد الطبيعيين بهدف اقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، ويتم بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

- اجراءات تنشيط البورصة المصرية، ومن بينها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

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- خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.

- خطوات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

- توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.

- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.

- تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي اطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

- إقرار قانون برفع حد الإعفاء لمن يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا ليصبح معفيا من الضرائب وبذلك تم إعفاء أصحاب الحد الأدنى للأجور

- إقرار قانون الإجراءات المالية للتعامل مع كورونا ليهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها والتأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.