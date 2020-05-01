شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات "مقاتلاً " بالجيش المصري أثناء حرب أكتوبر.. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من المواقف المشرفة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأمة المصرية على مدى عقود.

يقول الكاتب شريف عارف: إن المصريين لا ينسون الموقف المشرف لحكيم العرب المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أثناء حرب أكتوبر المجيدة، فقد كان – رحمه الله - أول من استخدم سلاح النفط في مواجهة تدفق السلاح عبر الجسر الجوي الأمريكي إلى "إسرائيل". كما أوفد الشيخ زايد وزير البترول الاماراتي إلى مؤتمر وزراء البترول العرب، لبحث استخدام البترول كسلاح مؤثر في المعركة.

ويضيف شريف عارف أنه عندما أصدر الوزراء العرب قرارهم بخفض الإنتاج بنسبة 5% كل شهر..قال الشيخ زايد مقولته الشهيرة :" البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي".

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يكشف الكاتب شريف عارف خلال الحلقة عن صوراً نادرة للشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الحالي، وهو يرتدي " الأفرول" الخاص بالجيش المصري، عندما أوفده والده لتفقد جبهة القتال أثناء المعارك.

يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .