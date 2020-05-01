رسالة تنعي الشهداء وتطلق اسم الشهيد أحمد المنسي علي أحد مقراتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ببالغ الحزن والآسي تنعي جمعية رسالة للأعمال الخيرية شهداء مصر البواسل اللذين طالتهم يد الغدر الآثمة أمس في الحادث الإرهابي الأليم بإنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد داعين الله عز وجل سرعة الشفاء للمصابين وتؤكد جمعية رسالة دعمها الكامل للقوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن.

و قررت الجمعية إطلاق اسم الشهيد احمد المنسي بطل القوات المسلحة على اهم مبانيها بالقاهرة تخليدا لذكراه. رحم الله جميع شهداء القوات المسلحة

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