"الخونه لم يراعوا حرمة الشهر الكريم".. ونواب :هذه الأفعال تزيدنا إصراراً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هذه الأفعال الخسيسة لن تزيدنا إلا إصراراً في مواجهة خفافيش الظلام"، بهذه الكلمات استنكر أعضاء مجلس النواب، وممثلو الأحزاب السياسية، الحادث الإرهابي الذى وقع ببئر العبد بشمال سيناء، والذى راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسله الصامدة ناعياً ارواحهم الطاهرة الذي راحت فداءاً للوطن في الشهر الكريم، مؤكدين وقوف الشعب صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب الأسود واقتلاعه من جذوره.

ويؤكد النواب والسياسيون أن قيام الجماعات الإرهابية بهذه الفعلة الشنيعة في شهر رمضان، دليل على خراب عقولهم، وأنهم أبعد ما يكونوا عن تعاليم الدين الحنيف، حيث أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن الدولة ستظل عازمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره، ولن تستسلم لتلك المحاولات الإرهابية الخسيسة التي تريد العبث باستقرار وأمن ووحدة الشعب المصري.

ودعا الجندى للشهداء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا ، أن تلك المحاولات الخسيسة هدفها زعزعة أمن واستقرار الدولة، وتشتيت وحدتها لا سيما في ظل الخطوات الجادة التي تقوم بها في تنفيذ برنامج التنمية الشاملة المستدامة في سيناء، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل تدافع عن الأرض والعرض مهما قدمت من شهداء، منوها أن مصر من أولى الدول التي سجلت نجاحا كبير في مواجهة الإرهاب ودعت دول العالم والمجتمع الدولي بضرورة وضع خطة عاجلة لمكافحته والتصدي للدول التي تموله.

وأضاف أن القوات المسلحة ستظل تدافع عن تراب هذا الوطن ولن تترك الإرهاب يعبث بشبر واحد من أراضيه وستتصدى لكافة المحاولات الفاشلة التي تعكس انتصار الدول وتضييق الخناق على بقايا الخلايا الإرهابية المتواجدة في سيناء.



النائب ماجد طوبيا: هناك من يحاول خطف الوطن ولكننا صامدون وسنقضى على النفوس الخبيثة

من جانبه قال النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا ، إن هذه الأفعال لن تقلل من عزيمة المصريين وستزيد جنود مصر ثباتا في مواجهة الإرهاب، مضيفاً :" قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة"

وأكد طوبيا تقدير الدولة والشعب لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن مقدرات البلاد، وأن البطولات التى قام بها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ومازالوا سيذكرها التاريخ بحروف من نور، وفى نفس الوقت سيلعن التاريخ كل إرهابي، مشدداً علي أن الدولة المصرية عازمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره، وكل ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من عمليات إرهابية خسيسة ما هو إلا عمليات تؤكد أنهم ماضون إلى نهايتهم.

وهو أيضا ما أكد عليه النائب محمد العقاد، بأن هذه الأفعال لن تقلل من عزيمة المصريين وستزيد جنود مصر ثباتا في مواجهة الإرهاب، وتؤكد أن الدولة عازمة فى القضاء على خفافيش الظلام وكل من يقف خلفهم، مشدداً علي وقوف جميع المصريينفى خندق واحد للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية، ففى الوقت الذى تواجه الدولة فيروس كورونا، وتواصل علميات البناء والتنمية الشاملة فى جميع ربوع الجمهورية لم تغفل عن القضاء العناصر التكفيرية الذين يستغلون الأحداث لتنفيذ أهدافهم الخبيثة.

النائب محمد العقاد: الدولة المصرية تخوض حربا غير تقليدية وسنقضى على خفافيش الظلام

وتابع العقاد:" الدولة المصرية دولة مؤسسات يد تبنى وأخرى تحمل السلاح، وجميع مؤسسات الدولة تعمل فى كافة الاتجاهات، ولم يغفلوا جانب على حساب الأخر، فهى حربا غير تقليدية تخوضها الدولة، متقدما بخالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا تقدير الدولة والشعب لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن مقدرات البلاد.

النائب إسماعيل نصر الدين: التاريخ سيلعن الجماعات الإرهابية ومموليها

بدوه أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن القوات المسلحة ورجال الشرطة قدموا العديد من التضحيات وما زالوا يقدموا، والتاريخ سيذكر كل هذه البطولات بحروف من نور، وعلى الجانب الأخر سيلعن التاريخ كل الجماعات الإرهابية ومن ينصرها ومن يمولها ومن يقف بجانبها، فهم إلى زوال ولكن شهدائنا إلى حياة، مؤكداً أن هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد الشعب المصرى سوى عزيمة وإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب، والقضاء على خفافيش الظلام، وكل من تصور له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، وأن مصر أصبحت دولة مؤسسات، فما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية انجاز تاريخى، ولن نسمح لأحد العبث بكل هذه الانجازات أو تشويهها.





النائب طارق متولي: شهداء بئر العبد عاشوا أبطالا وماتوا شهداء

"شهداءنا من أبطال الجيش والشرطة البواسل، يسجل لهم التاريخ بحروف من نور، التضحيات التي سطروها بدمائهم الذكية، للحفاظ على امن الوطن، وسلامة وشرف شعبه"، هكذا جاء تأكيد النائب طارق متولي.

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وأضاف أنه لن تزيد هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة الشعب المصري، إلا قوة ووحده للوقوف خلف قيادته السياسية وأبطال جيشه في مواجهة الارهاب الاسود واستكمال مسيرة التنمية.

وأكد أن التاريخ سوف يذكر بحروف من نور شهداءنا العظماء على مر العصور والاجيال بكل الفخر والاعتزاز بعد ان سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطوله والفداء من أجل وطنهم، وسلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم.

النائب فايز بركات: رحم الله الأطهار الأبرار في الشهر الفضيل

وأدان النائب فايز بركات، بأقوى العبارات وأشدها هذا العمل الإرهابى الدنيء الذى استهدف أبطالا يؤدون واجبهم فى حماية أمن الوطن، ولم يراعوا هؤلاء الإرهابيين حرمة الشهر الكريم وهو ما يعبر بوضوح عن إجرام هذه العناصر الارهابية وأنهم أبعد ما يكونوا عن تعاليم الدين الحنيف.

وقال النائب إن هذا الحادث طال ارواحا طاهرة أمس، نتيجة عملية ارهابية خسيسة استهدفت الكمين، لكن نبشر أهالي الشهداء والمصابين أن جموع الشعب المصري يقف جنبا الى جنب مع الشرطة المصرية في وجه الارهاب الغادر الذي يسعى للنيل من مقدرات الدولة.

أمين سر طاقة النواب : الأعمال الخبيثة في رمضان دليل علي خرابه عقولهم

القيام بهذه الأعمال الإرهابية الخثيية في شهر رمضان الفضيل أكد النائب علاء سلام بأنه أكبر دليل علي النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الارهابين الذين انتزعت من قلبوهم كل معاني الانسانية والرحمة، وبرأت منهم ومن افعالهم الشيطانية كل الاديان السماوية.

وأكد "سلام" تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل قي جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضية، واستقراره، والدفاع عن ابنأئة من هذا الارهاب الاسود، مشددآ علي وقوف جميع ابنائة خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الامن في جهودها من أجل اجتثاث بؤر الارهاب السرطانية من جذورها.

واضاف "سلام" ان هولاء الارهابين الذين يقتلون جنودنا "حماه الوطن" حق فيهم قول الله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسولة ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض )

النائب خالد مشهور : الخونه لم يراعزا حرمة شهر رمضان

في السياق ذاته، أعرب النائب خالد مشهور عن خالص تعازيه لأسر الشهداء والمصابين، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، مؤكداً أن الدولة تخوض حربًا ضروسًا ضد الإرهاب، من أجل حرية الشعب المصري وحماية لأرضه الطاهرة، إلا أن الخونة الكفرة الفجرة لم يراعوا حرمة الشهر الكريم، فالخيانة في دمهم إلى يوم الدين، إلا أننا سنستمر في مسيرتنا التنموية، وسندافع عنها وعن أرض وطننا بكل غال ونفيس.

الجندي ناعيا شهداء الوطن : لدينا مشروع 100 مليون شهيد

من جانبه أكد النائب مصطفي الجندي، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا مؤكدا ان الواقع أكد ان صقور وبواسل الجيش والشرطة كانوا يثأرون لشهداء مصر دائما وحققوا نجاحات كبيرة فى تصفية الخلايا الارهابية وقيادات ورؤوس قوى الشر والارهاب والظلام داخل سيناء وفى جميع انحاء البلاد، مؤكداً أن من قاموا بهذا العمل الارهابى الخسيس لن تتركهم ابدا مصر وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وسيتم القصاص منهم وفى القريب العاجل متوجها بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته وان يلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وجدد النائب مصطفى الجندى تأكيده بان مصر لديها مشروع 100 مليون شهيد ولن يهدأ لهذا الشعب العظيم اى بال حتى يتم القضاء نهائيا على الارهابيين فى جميع انحاء مصر مؤكدا ان الواقع أكد للعالم كله ان مثل هذه الحوادث الارهابية تزيد مصر كلها قوة وعزيمة لاجتثاث الارهاب من جذوره وان الشعب المصرى كله فداء لمصر وجيشها وشرطتها.

وقال النائب مصطفى الجندى ان من قاموا بهذا العمل الارهابى الخسيس خلال هذه الايام المباركة فى شهر رمضان المعظم يؤكد ان امثال هؤلاء الارهابيين الخونة لادين لهم ولاوطن لهم ولايعرفون اى لغة سوى لغة الارهاب والقتل وسفك دماء الابرياء مطالبا من المجتمع الدولى باسره القيام بمسئولياته للمواجهة الحاسمة مع الانظمة والدول التى تشجع وتسلح وتمول وتأوى الارهاب والارهابيين على اراضيها

