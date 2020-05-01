شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل : الشهداء فخر مصر وخط دفاعنا الأول ولولاهم ما كنا ولا بقينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن شهداء مصر الأبطال من الجيش والشرطة هم الفخر لكل أبناء مصر وهم أجمل ما فينا وخط دفاعنا الأول والأخير ، مشيرا إلى أن الشهداء الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل الوطن إنما يحموننا ويوفرون لنا الحياة الهانئة المستقرة وسط أسرنا وأبنائنا ، ولولاهم ما كنا وما بقينا ولا تمتعنا بالحياة والبقاء

ودعا رجل الأعمال جموع الشعب المصرى للالتفاف حول أسر الشهداء الأبطال الذين يحمون حدودنا فى سيناء والمنطقة الغربية والجنوب ضد كل المخاطر والأطماع ، ويصدون الإرهابيين عملاء الجهات الأجنبية ، مضيفا ، الشهداء الذين يقدمون أرواحهم فداء لنا وللوطن فى سيناء إنما يحافظون على بلدنا قوية ومتماسكة ويصدون كل الأخطار التى لولاهم لوصلت إلينا فى الداخل بجميع المحافظات ، هؤلاء الأسود لا يعرفون الراحة صيفا وشتاء ليلا ونهارا ويواجهون العدو الخفى بصلابة وأول ما يقدمونه لبلدهم هى أرواحهم

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واعتبر أيمن الجميل أن مواجهة فلول الإرهاب ودحره ليست مسئولية الجيش الباسل ولا الشرطة المصرية فقط وإنما هى مسئولية كافة قطاعات المجتمع ومختلف فئات الشعب المصرى ، فى المصانع والشركات والمزارع والمستشفيات والجامعات والمدارس ، مشيرا إلى أننا كلنا يد واحدة فى مواجهة ذلك العدو الذى يريد تعكير صفونا والنيل من استقرارنا وتحطيم معنوياتنا وتعطيل خططنا للنهضة والتقدم والوصول ببلدنا إلى المكانة التى تستحقها

وأضاف الجميل ، طول ما إحنا إيد واحدة وجبهة واحدة وبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ، لن تستطيع فلول الإرهابيين ولا من وراءهم من قوى خارجية النيل من عزمنا أو تعطيلنا أو تفريق شملنا ، فنحن وصلنا إلى مرحلة من الإدراك والمعرفة واليقين ، أننا أصبحنا واعين جيدا بأعدائنا ومخططاتهم سواء من خلال عصابات الإرهاب والإجرام فى سيناء والمنطقة الغربية والجنوب أو من خلال الإرهاب الإعلامى الذى يبث من قنوات الجماعة الإرهابية ومن أبواق الذيول فى المنطقة والذين باتوا أضحوكة للمصريين

وقال الجميل ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقسم منذ سنوات إن اللى هيقرب من البلد دى هيشيله من على وش الأرض ، وبدأ مرحلة شاملة من النهوض على كافة المستويات حتى أصبحت التجربة المصرية علامة ونموذجا يحتذى ليس فى القارة الأفريقية ولا المنطقة فحسب بل فى جميع دول العالم ، ولابد لنا أن نستكمل المسيرة وراء قيادتنا الحكيمة لنقهر كل المخاطر ونواصل الطريق ونتجاوز ما يعترضنا من عقبات