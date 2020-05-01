محافظ سوهاج ينعى مدير مرفق إسعاف المحافظة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مدير مرفق إسعاف المحافظة السابق، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتقدم المحافظ بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه والأسرة الطبية والعاملين بهيئة الإسعاف الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كانت مديرية الصحة بسوهاج، أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة مدير مرفق الإسعاف السابق بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت محافظة سوهاج منذ ظهور الفيروس 34 إصابة، يقيمون بمراكز طهطا والمراغة وساقلته وسوهاج والمنشاة وجرجا والبلينا.