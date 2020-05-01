محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مدير مرفق إسعاف المحافظة السابق، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتقدم المحافظ بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه والأسرة الطبية والعاملين بهيئة الإسعاف الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كانت مديرية الصحة بسوهاج، أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة مدير مرفق الإسعاف السابق بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد.
وسجلت محافظة سوهاج منذ ظهور الفيروس 34 إصابة، يقيمون بمراكز طهطا والمراغة وساقلته وسوهاج والمنشاة وجرجا والبلينا.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سوهاج ينعى مدير مرفق إسعاف المحافظة السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.