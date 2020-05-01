محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

واصلت صوامع محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استلام القمح من المزارعين والشركات الاستثمارية العاملة في منطقة شرق العوينات ومدينتي الخارجة والداخلة.

وأكد مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس صلاح السيد اليوم الجمعة، أن إجمالي ما جرى استلامه حتى الآن بلغ أكثر من ٦٠ الفًا و٢٠٠ طن داخل وخارج المحافظة، مشيرًا إلى أن عمليات توريد القمح تجري بصفه أساسية حاليا بالصوامع بمشاركة الجمعيات الزراعية المنتشرة بقرى ومدن الوادي الجديد للتسهيل عن المزارعين مشقة نقل محصول القمح.

ولفت صلاح، إلى أنه يجري صرف فرق "النولون" للمزارعين أو لمن يتولى نقل المحصول إلى الصوامع؛ وتجري عمليات المحاسبة بالكيلومتر والكميات المنقولة، وأنه من المستهدف تجميع 250 ألف طن من القمح خلال الموسم، كما يجري محاسبة الجمعيات الزراعية والشركات الناقلة على أجرة النقل لصومعة الخارجة أو الصوامع خارج المحافظة، وفقًا للمسافة والكمية، وجرى تدبير كافة الموارد المالية ويجري الصرف الفوري للمزارعين.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بدأت من مارس الماضي في استقبال محصول القمح من المزارعين، وتستمر لمدة ٣ أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توريد٦٠ ألفًا و٢٠٠ طن قمح للصوامع بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.