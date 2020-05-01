"بني سويف" تتسلم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية من صندوق تحيا مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مراسم تسليم المساعدات العينية التي يقدمها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان، والتي تشمل 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، وأكثر من 5 طن لحوم، ومواد مطهرة، للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.
ومن جانبها أوضحت إحسان أبو زيد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل مركز، وعمل أبحاث اجتماعية ميدانية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لوصول الدعم لمستحقيه.
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