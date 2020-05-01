السفير الأمريكي بالقاهرة ينعي شهداء الوطن: هجوم دنيء ونقف معكم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نعى السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس في هجوم إرهابي، ببئر العبد في سيناء.

وأكد كوهين، في بيان أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي تم يوم 30 أبريل في شمال سيناء على الجنود المصريين".

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وتابع "هذا الهجوم دنيء؛ لأنه يأتي خلال شهر رمضان المبارك".

وأعرب كوهين، عن تعازيه لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مضيفًا "تواصل الولايات المتحدة وقوفها مع مصر، حكومة وشعباً، في الحرب ضد الإرهاب".

واستهدفت يد الإرهاب الغاشم، إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء الخميس.