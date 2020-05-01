خبراء أمريكيون يحذرون من استمرار جائحة كورونا لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

توقع تقرير نشره مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا الأمريكية أن جائحة فيروس "كورونا" قد تستمر لعامين وقد تتطلب السيطرة بفعالية على الفيروس أن يصبح لدى ثلثي سكان العالم مناعة ضد الفيروس.

وذكر التقرير -الذي نشره موقع "بلومبرج" الإخباري الأمريكي اليوم الجمعة- أنه نظرًا لقدرة فيروس "كورونا" على التفشي بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، قد يكون من الصعب السيطرة على الفيروس أكثر من الإنفلونزا أو أوبئة أخرى.

وأوضح التقرير أن المصابين يمكن أن يكونوا في أشد مراحل نقل العدوى قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض، وتوقع ثلاثة سيناريوهات لوباء كورونا، الأول هو أن يستمر حدوث ذروات صغيرة لفيروس "كورونا" لمدة تتراوح من عام إلى عامين وتنتهي في عام 2021، رغم أن الموجات قد تكون مختلفة في مناطق متفرقة، ويتنبأ السيناريو الثاني حدوث موجة أكبر لفيروس "كورونا" في خريف أو شتاء العام الجاري مما يؤدي لموجات أكثر في عام 2021، أما السيناريو الثالث فيتوقع أن يلي الموجة الأولى للفيروس في العام الجاري تباطؤ تدريجي في حالات الإصابة الحالية بدون وجود نمط واضح للموجات.

وقال خبراء إنه بناءً على تقييم ثمانية أوبئة رئيسية تفشت منذ أوائل القرن الثامن عشر ونظرًا لنقص المناعة ضد فيروس "كورونا" حول العالم، فقد تستمر جائحة "كورونا" على الأرجح لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا وذلك مع تطور "مناعة القطيع" تدريجيًا بين البشر. وتحدث مناعة القطيع عندما يصبح لدى عدد ضخم من السكان مناعة ضد الفيروس من خلال التطعيم أو التماثل للشفاء من المرض.