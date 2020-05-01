"يونسيف" ترحب بتجريم السودان ختان الإناث

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

رحبت منظمة (يونيسف) بتجريم الحكومة الانتقالية في السودان ختان الإناث، واصفة أياها بـ"الخطوة التاريخية".

وأشارت (يونيسف) في السودان -في بيان وزعته في الخرطوم- إلى اعتماد تعديل القانون الجنائي من قبل مجلسي السيادة والوزارة السودانيين، والتصديق على جميع التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لرعاية الطفولة، بما يتماشى مع رؤية يونيسف لتعزيز حقوق الطفل.

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وذكر البيان أن السودان من الدول التي ترتفع فيها نسبة الختان، ولفت إلى انخفاض النسبة بين الفتيات من الفئة العمرية الأصغر سنا.

وقال ممثل يونيسف في السودان عبد الله فاضل -في البيان- "إن هذه الممارسة ليست مجرد انتهاكا لحقوق كل طفلة فحسب، بل هي ممارسة ضارة ولها عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية للفتاة، ولهذا ينبغي على الحكومات والمجتمعات على حد سواء اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الممارسة".

وأكد البيان الحاجة إلى العمل الجاد مع المجتمعات المحلية للمساعدة في تطبيق هذا القانون، وبذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي بشأن التعديل بين المجموعات المختلفة، بما فيها القابلات، ومقدّمي الخدمات الصحية، والآباء والأمهات، والشباب.