وقفات احتجاجية في بيروت وصيدا وزحلة للمطالبة بالحقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

شارك العديد من المواطنين بعد ظهر اليوم الجمعة في وقفات احتجاجية بمناسبة عيد العمال أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وفي مدينة صيدا جنوب لبنان ومدينة زحلة شرق لبنان للمطالبة بحقوق العمال المعيشية.

ونفذت مجموعات شبابية بعد ظهر اليوم اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي، رافعين الإعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ "رفض السياسات المالية الخاطئة لحاكمية مصرف لبنان".

ودعا المشاركون في الاعتصام إلى تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية والاجتماعية، وسط حضور كثيف للجيش والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب وبث أغان وطنية وثورية.

وحاول عدد من المتظاهرين تكسير البوابة الحديدية الكبيرة للمصرف المركزي، إلا أن القوى الأمنية تدخلت وحالت دون ذلك.

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وأطلق المحتجون هتافات نددت بالسلطة والحكومة وبحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان نظم العديد من المواطنين وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بوضع حد للأزمة الاقتصادية ومحاسبة حاكم مصرف لبنان وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم منذ يومين على خلفية أعمال الشغب والاعتداء على الجيش اللبناني.

كما نظم متظاهرون وقفات واحتجاجات في زحلة وصور والنبطية هتفوا فيها بسقوط " الأوليجاركية الحاكمة"، وأطلقوا شعار "الوطن للعمال تسقط سلطة رأس المال".

والتزم بعض المتظاهرين في كافة المناطق بإجراءات الوقاية من فايروس كورونا، بوضع الكمامات فيما بعضهم لم يلتزم.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية وارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل، وأزمة نقدية حادة تظهر في شح العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي وصل سعره عند بعض الصرافين إلى أكثر من 4000 ليرة لبنانية فيما السعر الرسمي يبلغ 1515 ليرة ومن المتوقع أن بواصل سعر الدولار ارتفاعه.