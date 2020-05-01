تايلاند تغازل السياح الأثرياء بإعادة فتح جزيرة أمام السكان المحليين

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ):

أعادت السلطات التايلاندية فتح جزيرة أمام السكان المحليين، اليوم الجمعة، فيما بدأت البلاد تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما يعتزم المسؤولون التخطيط لجذب السياح الأثرياء إلى الجزر الأخرى.

وبدأت جزيرة "كوه لارن" بإقليم شونبوري الواقع على بعد 80 كيلومترا جنوب شرق بانكوك، السماح للمحليين بالمغادرة ودخول الجزيرة اليوم الجمعة منذ غلقت حدودها في مارس الماضي.

وأمر حاكم شونبوري، باكاراثورن ثنينشاي، أمس الأول الأربعاء بإعادة فتح الجزيرة بشرط مغادرة الزوار قبل منتصف الليل.

وسوف تعيد تايلاند فتح بعض الشركات مثل المطاعم والأسواق والنوادي الرياضية يوم الأحد مع تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وسجلت قوة مهام حكومية خاصة بالفيروس ست حالات إصابة بكورونا اليوم الجمعة، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أقل من عشر حالات جديدة. وكانت عدد حالات الإصابة يزيد على مئة حالة يوميا في أغلب الأيام في مارس.

وقال وزير السياحة بيبات راتشاكيتبراكارن أوائل الأسبوع إن وزارته تقترح عرض برامج سياحية فاخرة لمدة شهر في الجزر السياحية الشهيرة بوكت وساموي وفانجان بدءا من يوليو.

وسوف يتحتم على السياح الوافدين السفر جوا مباشرة إلى وجهتهم والبقاء بها لمدة شهر على الأقل في موقع فخم.

وقال بيبات: "الفكرة هي استقبال السياح الأثرياء الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في تايلاند، عندما تكون تايلاند خالية من الفيروس".

وسجلت تايلاند حتى الآن 2960 حالة إصابة بكورونا و54 وفاة.