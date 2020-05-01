ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الليبية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالوباء في البلاد إلى 63، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، ومقرهافي طرابلس، أمس الخميس، وفاة سيدة في سن 92 عاما في مركز معيتيقة للعزل الصحي، إثر إصابتها بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن الضحية كانت مخالطة لحالة الوفاة الثانية بسبب الوباء في البلاد.
وبشكل عام، سجلت في ليبيا حتى الآن 63 إصابة بكورونا، بما في ذلك ثلاث وفيات.
ويأتي ذلك وسط المخاوف الدولية بشأن خطر انتشار كورونا في ليبيا، على خلفية استمرار النزاع العسكري بين قوات حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.
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