بلغاريا تلغي قرارا يجبر المواطنين على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

ألغى وزير الصحة البلغاري، كيريل أنانييف، مرسوما يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، حيث صار بإمكانهم وضع الأقنعة الواقية عند اتصالهم بأشخاص آخرين فقط، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكان من المتوقع أن يبقى قرار ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ساريا حتى 13 مايو، غير أن السلطات الصحية قررت إلغاءه بعد اجتماع حكومي، اليوم الجمعة، نوقشت فيهالتدابير الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقا للتدابير الجديدة، يتعين على المواطنين دائما أن يحافظوا على التباعد البدني في الأماكن العامة.
وتشير آخر الأرقام إلى أن بلغاريا سجلت 1541 إصابة بالفيروس، فيما توفي 66 وتماثل 276 للشفاء.
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