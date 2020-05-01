اليمن: ميليشيا الحوثي تسرق نصيب الفقراء من أموال الزكاة

أفادت مصادر محلية يمنية فى العاصمة صنعاء، بأن ميليشيات الحوثى بدأت مع مطلع شهر رمضان فى تدابيرها التعسفية فى العاصمة وبقية المناطق الخاضعة لها للاستيلاء على أموال الزكاة لهذا العام وتوريدها إلى حسابها.

وقالت المصادر - حسبما أفادت قناة

العربية الإخبارية - إن الميليشيات نشرت فرقا ميدانية للنزول إلى شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضى الزراعية، لتحصيل أموال الزكاة، وهددت فى إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر عن الدفع.

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كما أصدرت تعميما يلزم منتسبى القطاع الخاص بالامتناع عن صرف الزكاة للفئات المستحقة من الفقراء، والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية ذاتها.

وبموجب هذه التدابير الحوثية تكون الجماعة قد حرمت آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلال غذائية ومساعدات يقدمها التجار سنويا، حيث باتت الميليشيات هى المستفيد الوحيد من أموال الزكاة النقدية والعينية.