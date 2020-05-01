الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة لخدمات التعدين مرتبطة بإيران

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عقوبات على فرد وشركة لخدمات التعدين مرتبطة بإيران، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشخص

المدرج بالقائمة السوداء، مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "يواصل النظام الإيراني

ومؤيدوه إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية وذلك على حساب صحة ورفاهية الشعب الإيراني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية والشركاء الدوليين لمساعدة الشعب الإيراني".