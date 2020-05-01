ميجان تخسر دعوى "انتهاك الخصوصية"

خسرت زوجة الأمير هاري، ميجان ماركل، مؤخرا، أول معركة قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا، ضد الشركة الناشرة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ومنابر أخرى.
وكانت دوقة ساسيكس، قد رفعت دعوى ضد الصحيفة لأنها نشرت أجزاء من رسالة كتبتها إلى والدها المنفصل عن والدتها، توماس ماركل، سنة 2018.
ويوم الجمعة الماضي، قال القاضي واربي إن المحكمة لم تقتنع
ورفض القاضي أيضا ما قالته ماركل التي زعمت أن نشر الرسالة أدى إلى تأجيج عدد من الأمور والقضايا مع والدها، واستبعد أن تكونالصحيفة قد نشرت انطلاقا من هذه الدوافع "غير البريئة".
وأضاف أن هذه المزاعم لا تنسجمُ مع حديثها عن الإساءة إلى الحياة الخاصة أو خرق البيانات، وأشار إلى أن هذه الجوانب يمكن أن يكون موضوعا للتقاضي في مرحلة أخرى، في حال جرى وضعها داخل إطار قانوني سليم.
وفي تعليق على الحكم، قال المتحدث باسم دوقة ساسيكس، إن هذا الحكم كان واضحا جدا بشأن جوهر هذه القضية، وبأنها ستمضي قدما".
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