بورصة وول ستريت تتراجع بعد تحذيرات ترامب

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين بسبب أزمة فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفي مستهل تعاملات الجمعة، تراجع المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.92% إلى 24120.78 نقطة.

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فيما فتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا بنسبة 1.49%

إلى 2869.09 نقطة. ونزل المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 2.34% إلى 8681.29 نقطة.

وتتعرض الأسواق العالمية لضغوطات بفعل جائجة كورونا، ومؤخرا حذرت شركتا "آبل" و"أمازون" من المزيد من المصاعب في المستقبل.