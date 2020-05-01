كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض عقوبات على شركة عراقية بتهمة التعامل مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن أكد الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران باستيراد وتصدير الأسلـحة في أكتوبر المقبل، والذي هو موعد انتهاء حظر الأسلـحة عليها.
وقال هوك في مؤتمر عبر الهاتف أمس (الخميس)، "سنمارس كل الخيارات الدبلوماسية لتجديد الحظر"، مبيناً أن واشنطن تعمل مع شركائها وحلفائها لتجديد الحظر بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي.
وشدد على أن تصرفات إيران في السنوات الأخيرة تظهر أهمية إبقاء الحظر، مشيراً إلى أن النظام الإيراني خرق الاتفاق النووي 5 مرات حتى الآن.
وأضاف: "لم نسمع أحداً في المجتمع الدولي يقول إن رفع حظر الأسلـحة على إيران أمر جيد"، كاشفاً عن عقد اجتماعات جيدة مع الدول الأوروبية حول مواجهة الخطر الإيراني.
وقال مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز"، (فضل عدم ذكر اسمه)، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعد حجة قانونية تقول إن البلاد لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، خاصة وأن الانسحاب جاء من طرف واحد (واشنطن).
وستمنح هذه الخطة الولايات المتحدة أحقية في مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإعادة العقوبات على انتهاكات إيران للاتفاق.