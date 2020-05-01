واشنطن تفرض عقوبات على شركة عراقية بتهمة التعامل مع إيران

ويذكر أن أكد الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران باستيراد وتصدير الأسلـحة في أكتوبر المقبل، والذي هو موعد انتهاء حظر الأسلـحة عليها.

وقال هوك في مؤتمر عبر الهاتف أمس (الخميس)، "سنمارس كل الخيارات الدبلوماسية لتجديد الحظر"، مبيناً أن واشنطن تعمل مع شركائها وحلفائها لتجديد الحظر بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي.

وشدد على أن تصرفات إيران في السنوات الأخيرة تظهر أهمية إبقاء الحظر، مشيراً إلى أن النظام الإيراني خرق الاتفاق النووي 5 مرات حتى الآن.

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وأضاف: "لم نسمع أحداً في المجتمع الدولي يقول إن رفع حظر الأسلـحة على إيران أمر جيد"، كاشفاً عن عقد اجتماعات جيدة مع الدول الأوروبية حول مواجهة الخطر الإيراني.