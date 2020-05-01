العرائش..تأكيد إصابة 9 من مخالطي عاملة تصبير السمك خلال 24 ساعة

سجل إقليم العرائش خلال 24 ساعة الأخيرة، 9 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، في صفوف المخالطين لعاملة تصبير المتوفاة بالجائحة.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الحالات المسجلة في الإقليم، تتوزع على 6 حالات بمدينة العرائش، من بينها بؤرة عائلية مكونة من ثلاث أفراد يقطنون بحي حي جنان باشا، وحالتين بجماعة الساحل، وحالة واحدة في مدينة القصر الكبير.

وأكد المصدر ذاته، أن وضعية الحالات المسجلة مستقرة، ويتوزعون المستشفى المحلي بالقصر الكبير، ومستشفى للامريم بالعرائش، حيث تخضع للبروتوكول العلاجي المعمول به من طرف وزارة الصحة، لعلاج الفيروس التاجي.

وبلغ عدد المصابين بـ”كوفيد19″ بإقليم العرائش 112 حالة إصابة، من بينها حوالي 83 مصابا من مخالطي عاملة تصبير السمك.

وتماثل للشفاء لحدود اللحظة في الإقليم 7 مصابين، فيما استقر عدد الوفيات في حالتين.