العثماني: فاتح ماي هذه السنة يتميز بالصعوبة وأزيد من 700 عامل متوقف عن العمل بسبب الجائحة تم تعويضه

بمناسبة الاحتفالات بفاتح ماي، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن حصيلة العمال المستفيدين من التعويضات عن التوقف عن الشغل بسبب الجائحة.

وقال العثماني، في الاحتفال الافتراضي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الجمعة، إن 716 ألف عامل وعاملة استفادوا من الإعانات المالية بسبب توقفهم المؤقت عن العمل بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أرباب خمسة ملايين أسرة، فيما لا زالت ملفات أشخاص آخرين قيد الدراسة للاستفادة.

وأوضح العثماني أن الحكومة اهتمت بمعالجة مختلف إشكالات الشغيلة خلال هذه المرحل، بسبب تأثيرات الجائحة على المقاولة والشغيل، مؤكدا أن هناك عدد من المبادرات من لجنة اليقظة والحكومة للوقوف إلى جانب العمال والعاملات المتوقفين.

واعتبر العثماني، أن فاتح ماي من هذه السنة يتميز بالصعوبة والتحدي، بسبب الجائحة وألم فقدان 170 من المواطنين.

ووجه العثماني رسالة شكر وتقدير، لمئات الآلاف من الموظفين والعمال الذين يلتحقون بمرافق عملهم لضمان الاستمرار، والآلاف الذين يشتغلون عن بعد في ظروف صعبة.