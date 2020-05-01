بسبب الجائحة.. مهرجان مراكش السينمائي على “يوتوب” إلى جانب مهرجانات عالمية

يشارك مهرجان مراكش السينمائي، نهاية شهر ماي الحالي، في حدث افتراضي عالمي، يحمل اسم “كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي”، وسيكون “يوتوب” مسرحا له.

ويعرف الحدث العالمي غير المسبوق، الذي ينظم افتراضيا بسبب ظروف الحائحة، انخراط مهرجانات عالمية، نتيجة صعوبة تنظيمها في الواقع، ويصل عددها إلى 20 مهرجانات بما فيها حسب تقارير عالمية مهرجانات، مراكش، وبرلين، وكان، والبندقية، والقدس، وصندانس، وتريبيكا.

ويمتد الحدث على يوتوب لمدة 10 أيام، انطلاقا من 29 ماي الحالي، ويجمع خلال تلك الفترة الأموال لصندوق الاستجابة للتضامن في مواجهة “كوفيد-19” التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأثرت الجائحة على صناعة السينما في العالم، وألغت مهرجانات عالمية كثيرة، غير أن تجميعهم في نسخة افتراضية موحدة سيمكن المشاهد من تتبع أفلام حديثة لأول مرة على يوتوب.

يذكر أن مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش ساهمت بمبلغ مالي في صندوق التدبير ومواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، حيث ضخت مليوني درهم فيه.