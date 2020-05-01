بريطانيا تنطم آخر رحلة لإجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

أعلنت بريطانيا، عن تنظيمها لآخر رحلة إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب، بعدما تمكنت من إعادة أزيد من ثمانية آلاف منهم.

وقال السفير البريطاني في الرباط، توماس ريل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن بلاده تستعد لتنظيم آخر رحلة إجلاء غدا السبت، مضيفا أن السفارة لا تنوي تنظيم أي رحلة استثنائية بعدها.

وأوضح السفير، أن التوقعات تشير إلى أن المجال الجوي المغربي، سيضل مغلقا في وجه الرحلات التجارية، على الأقل إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد أعلن قبل أيام، عن عمل حكومته مع حكومات دول شمال افريقيا لعودة البريطانيين إلى البلاد، مضيفا أن 8500 بريطاني عادوا لبلادهم من المغرب، وموجها الشكر لكافة الحكومات المتعاونة.