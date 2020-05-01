فيروس كورونا.. 2020 وفاة في أمريكا خلال 24 ساعة وإصابات تقترب من مليون و100 ألف

أعلنت جامعة جونز هوبكنز تسجيل 29544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2020 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في أمريكا 63,876، من أصل مليون و95,977 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المتعافين 155,737 حالة شفاء.

وتعد نيويورك واحدة من البؤر الرئيسة لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُجل بها أكثر من 299 ألف حالة إصابة، وأكثر من 23 ألف حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث الاصابات، والوفيات بفيروس كورونا، الذي بلغ إجمالي عدد الإصابات به حول العالم 3,329,454، تعافى منهم حتى اليوم 1,053,059، مقابل 234,725 وفاة.

