كواليس “آسف حبيبي”.. لمجرد ولفناير ينشران لحظة تعرضهم لحادث خطير-فيديو

بعد أن وصل كليب “آسف حبيبي” لما يفوق 40 مليون مشاهدة على يوتوب، شارك أصحابه، الفنان سعد لمجرد ومجموعة لفناير، الكواليس، والتي تضمنت لحظة حادث سقوط خطير.
وشارك لمجرد وأعضاء لفناير، الكواليس، أمس الخميس، والتي وثقت للحظة سقوط سيارة معلقة في الهواء باستخدام رافعة، والفنانون بداخلها، في حادث خطير.
وأظهرت باقي الكواليس، حجم العمل الذي قام به الفريق التقني للكليب، تحت قيادة المخرج عبد الرفيع العبديوي، الذي صرح سابقا “اليوم24” أن الكليب لم يكن سهلا واحتاج ل 7 ديكورات داخلية بنيت خصيصا لأجله.
وحضر والدا لمجرد، الفنانة نزهة الركراكي والفنان البشير عبدو، إلى بلاطو التصوير، حيث ظهرا يشاهدان ابنها منهمكا في تصوير أحد المشاهد.
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