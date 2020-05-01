إصابة طبيب للأطفال بفيروس كورونا بمستشفى محمد الخامس بطنجة

سجلت، اليوم الجمعة، إصابة جديدة لطبيب بمستشفى محمد الخامس بطنجة، بفيروس كورونا المستجد.
وحسب مصدر مطلع، فإن المعني بالأمر، وهو طبيب للأطفال، حديث التخرج من كلية الطب، ويعمل بمستشفى محمد الخامس بطنجة،
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد إحساس الطبيب بأعراض مشابهة لكوفيد-19، أجرى تحاليل مخبرية وسريرية من أجل التأكد من إصابته بالفيروس أو من عدمه، ليتم التأكد، اليوم الجمعة، من إصابته، ووضعه تحت الحجر الصحي لتلقي العلاج، وحسر المخالطين له من أجل إجراء التحاليل ووضعهم تحت الحجر المنزلي.
يذكر أن مستشفى محمد الخامس سجل إصابة طبيبين بفيروس كورونا المستجد، وشهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة إصابة 616، حسب ما أعلنت عله وزارة الصحة صباح اليوم.
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