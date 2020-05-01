تماثلت حالة جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح اليوم الجمعة، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعدما أكدت التحاليل المخبرة شفاءها التام من فيروس كورونا المستجد.
ويتعلق الأمر بشابة تبلغ من العمر 38 سنة، تمكنت من هزم فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة والدتها قبل أسابيع، وهي ثاني أفراد هذه الأسرة التي تماثلت للشفاء بعد شقيقتها التي شفيت الأسبوع الماضي.
هذا وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بإقليم خريبكة 10 حالات من أصل 27 إصابة بفيروس كورونا مع تسجيل 4 وفيات فيما لازال 13 شخصا يتابعون العلاج بمستشفى الحسن الثاني في خريبكة.
وحسب وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المؤكدة بلغ 83 حالة في بني ملال خنيفرة، إلى حدود صباح اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر خريبكة ..شفاء حالة جديدة ضمن بؤرة عائلية يرفع العدد بالإقليم إلى 10 حالات شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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