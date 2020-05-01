مساعدات طبية تركية تصل السلطة الفلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تركيا، أمس، الخميس، مساعدات طبيّة إلى السلطة الفلسطينيّة، عبر مطار بن غوريون في اللد.

ووفقًا لوكالة "الأناضول" أفرغت المساعدات الطبية من الطائرة، تحت إشراف السفارة التركية لدى تل أبيب، على أن تسلم للسلطة الفلسطينية، بعد انتهاء الإجراءات الروتينية.

وانطلقت الطائرة التركية مساء الخميس، من مطار "أتاتورك" بإسطنبول، وعلى متنها مستلزمات طبية منها كمامات وبدلات واقية، بحسب مراسل "الأناضول".

وبلغ وزن طرود المساعدات الطبية 15 طنا، حيث تضم نحو 40 ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "إن 95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.

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وكشفت وكالة "بلومبيرغ" مطلع الشهر الجاري، أنّ تركيا قرّرت بيعَ إسرائيل معدات طبية، تشمل كمامات للوجه وملابس واقية وقفّازات معقّمة في محاولة لمساعدتها على محاربة تفشّي فيروس كورونا، مقابل تزويد السلطة الفلسطينيّة بمعدات مشابهة.

وبحسب ما نقلت الوكالة عن مسؤول تركي في أنقرة، فإن القرار التركي جاء "لدوافع إنسانيّة"، من المقرّر أن تسمح السلطات الإسرائيليّة لبضاعة تركية على متن سفينة بالوصول إلى مناطق السلطة الفلسطينيّة دون أيّة عراقيل.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المبكر القول إن الخطة التركية "تعبير غير متوقّع عن بادرة إنسانيّة خلال الجائحة أم أنها تمهّد الطريق لعلاقات أفضل بين البلدين اللذين كانا حليفين مرّة".