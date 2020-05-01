تأخير بدء الإغلاق في البلدات العربية إلى الساعة السابعة والنصف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، تخفيف التقييدات في البلدات العربيّة، بحيث يبدأ الإغلاق الليلي اليومي بدءًا من الساعة السابعة والنصف مساءً.

وذكرت هيئة البث الرسميّة ("كان 11") فإنّ تطبيق القرار سيبدأ من مساء اليوم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قرّرت عشيّة رمضان تقييد الحركة والتنقل في ساعات الليل خلال شهر رمضان.

وحسب قرار الحكومة، فإنه سيتم إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات، في البلدات العربية بين الساعة السادسة مساء والثالثة فجرا، بدءا من غد الخميس وحتى يوم 3 أيار/مايو المقبل. وسيكون بإمكان المتاجر إخراج إرساليات، ولكن ليس إلى خارج البلدة.

يأتي ذلك في ظل النتائج العكسية التي أفرزها القرار، حيث باتت الحشود تتجمهر في المحال التجارية خلال ساعات النهار بأعداد كبيرة للتزود بالمؤن خلال شهر رمضان، ما يهدد بخطر تفشي الفيروس؛ بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي سببها القرار للمصالح التجارية في البلدات العربية.