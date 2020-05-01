وينفري و200 شخصية أخرى: بث مباشر لـ24 ساعة دعمًا لضحايا كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينطلق مسا اليوم الجمعة، بثّ حيٌّ يضمّ نحو 200 شخصيّة بارزة حول العالم، وعلى رأسهم أوبرا وينفري وجوليا روبرتس، ليستمرّ مدّة 24 ساعة متواصلة على عدّة منصّات بينها "فيسبوك" و"يوتيوب" وفق ما هو مخطّط، داعيًا للوحدة في العالم خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وتحت عنوان "الدعوة إلى الاتحاد" يركز البث المباشر على مدار 24 ساعة على "جمع الأشخاص معًا لإنشاء المزيد من الرّوابط"، وفق ما نقلته مجلّة "فوربس" عن منظم الحدث ورئيس مجلس إدارة الألعاب الأولمبية الخاصة، تيم شريفر.

وأوضح شريفر أنّه "وباء كوفيد-19 كان مجرد تذكير آخر أننا لا نستطيع أن نحاربه إذا كرهنا بعضنا البعض؛ سنقتل بعضنا البعض إذا فعلنا ذلك. لذا أردنا أن نأخذ هذه اللحظة لنقول إنّنا نحتاج للاتّحاد الآن أكثر من أي وقت مضى".

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وإلى جانب وينفري وروبرتس، يشارك في البثّ شخصيّات بينها الكاتب ديباك شوبرا، والرئيس الأميركي السابق جورج بوش، كما سيكون عازف التشيلو يو يو ما، ومغني الراب شارلامان ذا جاد، والقس الأميركي ريك وارين، ضمن من يتلون صلوات ويقدمون بعض الأغاني والرسائل الملهمة.

ويبدأ بثّ "الدّعوة إلى الاتّحاد" في تمام الساعة الثّامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة (الثالثة فجر السبت بتوقيت فلسطين)، وسيجري نقله في بث مباشر عالمي على "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، إضافة إلى منصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بهدف دعم من فقدوا أحباءهم بسبب فيروس كورونا أو من يشعرون بالعزلة أو الاكتئاب.

وقال المنظمون في بيان إنّه "مهما كنتم تشعرون بالوحدة، لا أحد بمفرده الآن"، داعين الناس في أنحاء العالم "لمشاركة الملايين في رسالة تضامن لمدة 24 ساعة مؤثرة".