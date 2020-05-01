شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 في انفجار مستودع غاز شمال حلب والان نبدء بالتفاصيل

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب حوالي 18 آخرين بجروح بسبب انفجار مستودع يحوي اسطوانات غاز ببلدة نبل بريف حلب الشمالي. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانه، أن الانفجار نجم عنه أيضاً دمار كبير في البلدة وانهيار عدد كبير من منازل المدنيين، نتيجة الضغط الهائل الذي تسبب فيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 في انفجار مستودع غاز شمال حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.