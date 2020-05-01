شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. القيود الصارمة في المدن الكبرى مستمرة بعد انتهاء العزل والان نبدء بالتفاصيل
وتحاول السلطات الهندية رسم مسار للخروج من أكبر إغلاق في العالم، فرضه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 25 مارس ، والذي ترجع إليه السلطات الفضل في منع حدوث زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس.
وفي الرسالة التي بعث بها وزير الصحة بريتي سودان إلى المسؤولين الإقليميين واطلعت عليها رويترز، وضعت السلطات خططا لتقسيم البلد إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء بحسب شدة تفشي المرض.
وسيتم تصنيف أكبر مدن الهند وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية، بما في ذلك نيودلهي ومومباي وبنجالورو وتشيناي وأحمد اباد، كمناطق حمراء وبؤر ساخنة للإصابة وإبقائها تحت قيود صارمة.
وكي تتحول أي منطقة إلى منطقة خضراء مؤهلة لرفع القيود بشكل أسرع يجب ألا تبلغ عن أي إصابات جديدة لمدة ثلاثة أسابيع. وكتب سودان أن التصنيفات سيتم تحديثها أسبوعيا على الأقل بحسب الظروف.
وأبلغت الهند عن أكثر من 35 ألف إصابة و1147 وفاة بسبب الفيروس. والحصيلة الرسمية أقل بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة والكثير من البلدان الأوروبية على الرغم من أن النطاق الحقيقي للعدوى قد يكون أعلى في بلد لا يحصل فيه الملايين على الرعاية الصحية الكافية.
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